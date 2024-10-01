"Шахтер" — "Аталанта": букмекеры оценили шансы команд в Лиге чемпионов

Горняки являются аутсайдерами противостояния

В среду, 2 октября, донецкий "Шахтер" сыграет поединок второго тура в обновленной Лиге чемпионов УЕФА сезона 2024/25. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Болонья" — "Шахтер".

По мнению букмекеров, у Горняков практически нет шансов на победу. Об этом сообщает Favbet.

Специалисты оценили вероятность победы дончан в основное время в 19%. Триумф "Аталанты" более вероятен — 56%.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Шахтер" — "Аталанта":

Favbet: (победа "Шахтера" 4,95 — ничья 3,95 — победа "Аталанты" 1,74)

William Hill: (4,80 — 4,00 — 1,70)

Bwin: (4,80 — 4,00 — 1,68)

Отметим, Матч "Шахтер" — "Аталанта" пройдет на "Арена АуфШальке" в Гельзенкирхене (Германия). Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть этот поединок в прямом эфире в Украине.

Напомним, впервые за долгое время УЕФА изменил формат еврокубков. "Шахтер" по итогам жеребьевки основного этапа ЛЧ также сыграет с "Баварией", "Боруссией" Д, "Арсеналом", "Янг Бойз", ПСВ, и "Брестом". В первом туре дончане сыграли вничью с "Болоньей" (0:0). С расписанием Горняков в турнире можно ознакомиться на сайте "Телеграф". Добавим, в плей-офф Лиги чемпионов выйдут первые 24 команды (8 — напрямую в 1/8 финала, остальные сыграют в стыковом раунде).