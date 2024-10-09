Україна — Грузія: прогноз букмекерів на матч Ліги націй

Синьо-жовті є фаворитами протистояння

У п’ятницю, 11 жовтня, збірна України зіграє з Грузією у рамках поєдинку 3-го туру Ліги націй УЄФА. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна — Грузія.

На думку букмекерів, Синьо-жовті є невеликими фаворитами зустрічі. Про це повідомляє Favbet. Фахівці оцінили ймовірність перемоги України у 43%, а Грузії – у 28%.

Прогноз букмекерів на матч Ліги націй Україна — Грузія:

Favbet: (перемога України 2,23 — нічия 3,35 — перемога Грузії 3,50)

William Hill: (2,15 — 3,25 — 3,25)

Bwin: (2,15 — 3,30 — 3,40)

Матч Україна – Грузія відбудеться у Познані (Польща) на однойменному стадіоні. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитись гру в Україні.

Нагадаємо, збірна України виступає у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками двох турів українці посідають останнє місце у квартеті. Спочатку Албанія завдала Синьо-жовтій сенсаційної поразки 2:1. Потім наша команда примудрилася програти Чехії (2:3). З розкладом та результатами матчів збірної України у 2024 році можна ознайомитись на сайті "Телеграф".