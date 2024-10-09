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Украина - Грузия: прогноз букмекеров на матч Лиги наций

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Сборная Украины Новость обновлена 09 октября 2024, 17:39
Сборная Украины. Фото Украинская ассоциация футбола (УАФ)

Сине-желтые являются фаворитами противостояния

В пятницу, 11 октября, сборная Украины сыграет с Грузией в рамках поединка 3-го тура Лиги наций УЕФА. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина — Грузия.

По мнению букмекеров, Сине-желтые являются небольшими фаворитами встречи. Об этом сообщает Favbet. Специалисты оценили вероятность победы Украины в 43%, а Грузии — в 28%.

Прогноз букмекеров на матч Лиги наций Украина — Грузия:

  • Favbet: (победа Украины 2,23 — ничья 3,35 — победа Грузии 3,50)
  • William Hill: (2,15 — 3,25 — 3,25)
  • Bwin: (2,15 — 3,30 — 3,40)

Матч Украина — Грузия состоится в Познани (Польша) на одноименном стадионе. Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть игру в Украине.

Напомним, сборная Украины выступает в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам двух туров украинцы занимают последнее место в квартете. Сначала Албания нанесла Сине-желтым сенсационное поражение 2:1. Затем наша команда умудрилась проиграть Чехии (2:3). С расписанием и результатами матчей сборной Украины в 2024 году можно ознакомиться на сайте "Телеграф".

Теги:
#Футбол #Сборная Украины #Сборная Грузии #Лига Наций