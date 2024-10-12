Україна — Чехія: де і коли дивитись матч Ліги націй

Велика гра пройде у Польщі

У понеділок, 14 жовтня, збірна України зіграє матч 4 туру Ліги націй УЄФА проти команди Чехії. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна — Чехія.

У прямому етері в Україні гру національної команди проти Чехії покажуть медіасервіс MEGOGO та "Суспільне". Про це повідомляє "Телеграф".

Матч Україна — Чехія буде доступний в інтернеті ексклюзивно на MEGOGO: на каналі "MEGOGO Футбол Перший", у розділі "Спорт" та на спеціальному поп-ап каналі у розділі "Телебачення" у день події за підписками "Максимальна" та "Спорт". А також в етері Т2 на телеканалі "MEGOGO Спорт" та місцевих телеканалах "Супільного" у цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV (крім ОТТ).

Додамо, що гра Україна — Чехія відбудеться у Вроцлаві (Польща) на "Тарчинськи Арена". Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, збірна України виступає у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками трьох турів українці посідають останнє місце у квартеті. Спочатку Албанія завдала Синьо-жовтого сенсаційного поразки з рахунком 2:1. Потім підопічні Сергія Реброва примудрилися програти Чехії (2:3). У 3-му турі наша команда обіграла Грузію (1:0). З розкладом та результатами матчів збірної України у 2024 році можна ознайомитись на сайті "Телеграф".