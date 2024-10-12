Украина - Чехия: где и когда смотреть матч Лиги наций

Большая игра пройдет в Польше

В понедельник, 14 октября, сборная Украины сыграет матч 4-го тура Лиги наций УЕФА против команды Чехии. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина — Чехия.

В прямом эфире в Украине игру национальной команды против Чехии покажут медиа-сервис MEGOGO и "Суспільне". Об этом сообщает "Телеграф".

Матч Украина — Чехия будет доступен в интернете эксклюзивно на MEGOGO: на канале "MEGOGO Футбол Первый", в разделе "Спорт" и на специальном поп-ап канале в разделе "Телевидение" в день события по подпискам "Максимальная" и "Спорт". А также в эфире Т2 на телеканале "MEGOGO Спорт" и местных телеканалах "Супільного" в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV (кроме ОТТ).

Добавим, что игра Украина — Чехия состоится во Вроцлаве (Польша) на "Тарчиньски Арена". Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, сборная Украины выступает в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам трех туров украинцы занимают последнее место в квартете. Сначала Албания нанесла Сине-желтым сенсационное поражение со счетом 2:1. Затем подопечные Сергея Реброва умудрились проиграть Чехии (2:3). В 3-м туре наша команда обыграла Грузию (1:0). С расписанием и результатами матчей сборной Украины в 2024 году можно ознакомиться на сайте "Телеграф".