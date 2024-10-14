Україна — Чехія: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

Синьо-жовті вдруге зіграють із чехами

У понеділок, 14 жовтня, збірна України зіграє із Чехією у 4 турі Ліги націй УЄФА. У минулому турі Синьо-жовті здобули перші очки у турнірі.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна — Чехія. Зустріч розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Після двох поразок збірній України потрібні лише перемоги, щоб розраховувати на перше місце у групі. Перше місце у Лізі націй дасть можливість нашій команді отримати альтернативний шлях на ЧС-2026 у разі невдачі у європейській кваліфікації.

Зазначимо, що гра Україна — Чехія відбудеться у Вроцлаві (Польща) на "Тарчинськи Арена". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де й о котрій годині дивитися гру в прямому ефірі в Україні, а також ділився прогнозом букмекерів.

Повний відеоогляд матчу Україна — Грузія

Нагадаємо, збірна України виступає у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками трьох турів українці посідають останнє місце у квартеті. Спочатку Албанія завдала Синьо-жовтого сенсаційної поразки з рахунком 2:1. Потім підопічні Сергія Реброва примудрилися програти Чехії (2:3). У 3-му турі наша команда обіграла Грузію (1:0). З розкладом та результатами матчів збірної України у 2024 році можна ознайомитись на сайті "Телеграф".