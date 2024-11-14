Грузія — Україна: де і коли дивитись матч Ліги націй

Велика гра пройде в Батумі

У суботу, 16 листопада, збірна України зіграє гостьовий поєдинок 5 туру Ліги націй УЄФА проти команди Грузії. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Грузія — Україна.

У прямому етері в Україні гру національної команди проти Грузії покажуть медіасервіс MEGOGO та "Суспільне". Про це повідомляє "Телеграф".

Матч Україна — Чехія буде доступний в інтернеті ексклюзивно на MEGOGO: на каналі "MEGOGO Футбол Перший", у розділі "Спорт" та на спеціальному поп-ап каналі у розділі "Телебачення" у день події за підписками "Максимальна" та "Спорт". А також в етері Т2 на телеканалі "MEGOGO Спорт" та місцевих телеканалах "Супільного" у цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV (крім ОТТ).

Зустріч Грузія – Україна відбудеться у Батумі (Грузія) на арені з однойменною назвою. Початок поєдинку о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, збірна України виступає у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками 4 турів українці посідають останнє місце у квартеті.

Спочатку Албанія завдала Синьо-жовтого сенсаційної поразки з рахунком 2:1. Потім підопічні Сергія Реброва примудрилися програти Чехії (2:3). У 3-му турі наша команда обіграла Грузію (1:0), а в 4-му зіграла внічию з чехами (1:1).