Грузия - Украина: где и когда смотреть матч Лиги наций

Большая игра пройдет в Батуми

В субботу, 16 ноября сборная Украины сыграет гостевой поединок 5 тура Лиги наций УЕФА против команды Грузии. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Грузия — Украина.

В прямом эфире в Украине игру национальной команды против Грузии покажут медиа-сервис MEGOGO и "Суспільне". Об этом сообщает "Телеграф".

Матч Украина — Чехия будет доступен в интернете эксклюзивно на MEGOGO: на канале "MEGOGO Футбол Первый", в разделе "Спорт" и на специальном поп-ап канале в разделе "Телевидение" в день события по подпискам "Максимальная" и "Спорт". А также в эфире Т2 на телеканале "MEGOGO Спорт" и местных телеканалах "Супільного" в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV (кроме ОТТ).

Встреча Грузия — Украина состоится в Батуми (Грузия) на арене с одноименным названием. Начало поединка — в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, сборная Украины выступает в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам 4 туров украинцы занимают последнее место в квартете.

Сначала Албания нанесла Сине-желтым сенсационное поражение со счетом 2:1. Затем подопечные Сергея Реброва умудрились проиграть Чехии (2:3). В 3-м туре наша команда обыграла Грузию (1:0), а в 4-м — сыграла вничью с чехами (1:1).