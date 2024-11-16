Грузія – Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

Синьо-жовті спробують виграти й гостьову гру з грузинами

У суботу, 16 листопада, чоловіча збірна України із футболу зіграє важливий поєдинок Ліги націй УЄФА проти команди Грузії. Синьо-жовтим залишилося провести в турнірі лише два матчі.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Грузія — Україна. Поєдинок розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Ліги націй Грузія — Україна (оновлюється)

Новини перед грою, аудіотрансляція матчу Грузія — Україна

Незадовго до початку гри стали відомі стартові склади команд:

Збірній України потрібна лише перемога, якщо Синьо-жовті хочуть піднятися у класі в Лізі націй, а от Грузію цілком може влаштувати й нічия. Крім того, підопічні Сергія Реброва у разі поразки ризикують вилетіти у дивізіону С.

Зустріч Грузія – Україна відбудеться у Батумі (Грузія) на арені з однойменною назвою. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися цю гру у прямому етері, а також ділився прогнозом букмекерів на це протистояння.

Нагадаємо, збірна України виступає у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками 4 турів українці посідають останнє місце у квартеті.

Спочатку Албанія завдала Синьо-жовтого сенсаційної поразки з рахунком 2:1. Потім підопічні Сергія Реброва примудрилися програти Чехії (2:3). У 3-му турі наша команда обіграла Грузію (1:0), а в 4-му — зіграла внічию з чехами (1:1).