ПСВ - "Шахтер": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Дончане попытаются взять очки в Нидерландах

В среду, 27 ноября, донецкий "Шахтер" сыграет гостевой поединок 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА против ПСВ. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча ПСВ — "Шахтер".

В прямом эфире в Украине матч дончан против ПСВ покажет медиа-сервис Megogo. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Онлайн-трансляция матча "Шахтер" — "Янг Бойз" доступна на Megogo по подписке "Спорт", "Максимальная", "Максимальная + благотворительность". Стоимость просмотра игры — от 69 грн. Добавим, что игра состоится в Эйндховене (Нидерланды) на "ПСВ-Стадионе", начало встречи — в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, по итогам четырех туров Лиги чемпионов Горняки набрали 4 очка. В первом туре ЛЧ дончане не сумели победить "Болонью" (0:0), а во втором — без шансов уступили "Аталанте" (0:3). В третьем туре "Шахтер" проиграл "Арсеналу" (0:1), после чего победил "Янг Бойз" (2:1). С расписанием дончан в главном еврокубке можно ознакомиться на сайте "Телеграф".

Отметим, в кампании 2024/25 УЕФА изменил формат всех еврокубков. В плей-офф Лиги чемпионов по итогам 8 туров выйдут 24 из 32 команд. Добавим, что "Шахтер", который получил прямую путевку в ЛЧ, по итогам компьютерной жеребьевки основного этапа также сыграет с "Баварией", "Боруссией" Д и "Брестом".