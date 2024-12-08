"Реал Сосьєдад" — "Динамо": де і коли дивитись матч Ліги Європи

На киян чекає дуель з іспанським клубом

У четвер, 12 грудня, київське "Динамо" зіграє проти "Реала Сосьєдад" у 5 турі основного етапу Ліги Європи УЄФА сезону 2024/25. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Реал Сосьєдад" — "Динамо".

У прямому етері в Україні матч Біло-Синіх проти представника іспанської Ла Ліги покаже медіаплатформа Megogo. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Матч "Реал Сосьєдад" — "Динамо" можна переглянути в рамках підписки "Максимальна", "Спорт" та Megopack XL, вартість від 69 грн. Зустріч пройде у Сан-Себастьяні (Іспанія) на "Reale Arena", початок зустрічі — о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, за підсумками п’яти турів Ліги Європи "Динамо" набрало 0 очок. У першій грі Біло-Сині без шансів поступилися "Лаціо" (0:3), після чого кияни програли "Гоффенгайму" (0:2). У третьому турі Біло-Сині не зуміли стримати "Рому" (0:1), потім програли "Ференцварошу" (0:4). У 5-му турі кияни програли "Вікторії" (1:2).

Зазначимо, у кампанії 2024/25 УЄФА змінив формат усіх єврокубків. У плей-оф ЛЄ за підсумками 8 турів вийдуть 24 із 32 команд. "Динамівці" потрапили на турнір через кваліфікацію, не зумівши пройти до Ліги чемпіонів.