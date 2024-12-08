"Реал Сосьедад" - "Динамо": где и когда смотреть матч Лиги Европы

На киевлян ожидает дуэль с испанским клубом

В четверг, 12 декабря, киевское "Динамо" сыграет против "Реала Сосьедад" в 5 туре основного этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2024/25. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал Сосьедад" — "Динамо".

В прямом эфире в Украине матч Бело-синих против представителя испанской Ла Лиги покажет медиа-платформа Megogo. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Матч "Реал Сосьедад" — "Динамо" можно просмотреть в рамках подписки "Максимальная", "Спорт" и Megopack XL, стоимость от 69 грн. Встреча пройдет в Сан-Себастьяне (Испания) на "Reale Arena", начало встречи — в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, по итогам пяти туров Лиги Европы "Динамо" набрало 0 очков. В первой игре Бело-синие без шансов уступили "Лацио" (0:3), после чего киевляне проиграли "Хоффенхайму" (0:2). В третьем туре Бело-синие не сумели сдержать "Рому" (0:1), затем проиграли "Ференцварошу" (0:4). В 5-м туре киевляне проиграли "Виктории" (1:2).

Отметим, в кампании 2024/25 УЕФА изменил формат всех еврокубков. В плей-офф ЛЕ по итогам 8 туров выйдут 24 из 32 команд. "Динамовцы" попали на турнир через квалификацию, не сумев пройти в Лигу чемпионов.