"Шахтар" — "Баварія": букмекери озвучили страшний для Гірників прогноз

Донецький клуб – аутсайдер зустрічі

У вівторок, 10 грудня, донецький "Шахтар" та мюнхенська "Баварія" зіграють у Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — "Баварія".

На думку букмекерів, у Гірників немає шансів на успіх у цьому протистоянні. Про це повідомляє Favbet. Фахівці оцінили ймовірність перемоги "Шахтаря" у 6%, а "Баварії" — у 82%.

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Шахтар" — "Баварія":

Favbet: (перемога "Шахтаря" 15,00 — нічия 8,20 — перемога "Баварії" 1,18)

William Hill: (19,00 — 8,00 — 1,15)

Bwin: (16,50 — 8,50 — 1,15)

Гра "Шахтар" — "Баварія" відбудеться у Гельзенкірхені (Німеччина) на арені "АУФ Шальке". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитись гру в Україні.

Нагадаємо, за підсумками п’яти турів Ліги чемпіонів Гірники набрали 4 очки. У першому турі ЛЧ донеччани не зуміли перемогти "Болонью" (0:0), а в другому без шансів поступилися "Аталанті" (0:3). Потім "Шахтар" програв "Арсеналу" (0:1), після чого переміг "Янг Бойз" (2:1). У 5 турі донеччани програли ПСВ у матчі-трилері (2:3).

Зазначимо, у кампанії 2024/25 УЄФА змінив формат усіх єврокубків. У плей-оф Ліги чемпіонів за підсумками 8 турів вийдуть 24 із 32 команд. Додамо, що "Шахтар", який отримав пряму путівку до ЛЧ, за підсумками комп’ютерного жеребкування основного етапу також зіграє з "Боруссією" Д та "Брестом".