"Шахтер" - "Бавария": букмекеры озвучили пугающий для Горняков прогноз

Донецкий клуб — аутсайдер встречи

Во вторник, 10 декабря, донецкий "Шахтер" и мюнхенская "Бавария" сыграют в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2024/25. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" — "Бавария".

По мнению букмекеров, у Горняков нет шансов на успех в этом противостоянии. Об этом сообщает Favbet. Специалисты оценили вероятность победы "Шахтера" в 6%, а "Баварии" — в 82%.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Шахтер" — "Бавария":

Favbet: (победа "Шахтера" 15,00 — ничья 8,20 — победа "Баварии" 1,18)

William Hill: (19,00 — 8,00 — 1,15)

Bwin: (16,50 — 8,50 — 1,15)

Игра "Шахтер" — "Бавария" состоится в Гельзенкирхене (Германия) на арене "АУФ Шальке". Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть игру в Украине.

Напомним, по итогам пяти туров Лиги чемпионов Горняки набрали 4 очка. В первом туре ЛЧ дончане не сумели победить "Болонью" (0:0), а во втором — без шансов уступили "Аталанте" (0:3). Затем "Шахтер" проиграл "Арсеналу" (0:1), после чего победил "Янг Бойз" (2:1). В 5 туре дончане проиграли ПСВ в матче-триллере (2:3).

Отметим, в кампании 2024/25 УЕФА изменил формат всех еврокубков. В плей-офф Лиги чемпионов по итогам 8 туров выйдут 24 из 32 команд. Добавим, что "Шахтер", который получил прямую путевку в ЛЧ, по итогам компьютерной жеребьевки основного этапа также сыграет с "Боруссией" Д и "Брестом".