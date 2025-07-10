"Динамо" — "Мідтьюлланн": онлайн-трансляція матчу (відео)

Кияни проведуть третій контрольний матч на австрійському зборі

У четвер, 10 липня, київське "Динамо" проведе свій третій спаринг у рамках австрійського збору. "Динамівці" зіграють із 4-кратним чемпіоном Данії "Мідтьюлланном".

У прямому етері в Україні відеотрансляція гри "Динамо" — "Мідтьюлланн" буде доступна для перегляду на YouTube-каналі Біло-синіх. Початок зустрічі о 17:00 за київським часом.

Пряма відеотрансляція матчу "Динамо" — "Мідтьюлланн":

Зазначимо, "Мідтьюлланн" посів друге місце у чемпіонаті Данії 2024/25, програвши "Копенгагену" з різницею в одне очко. Протягом літньої підготовки данський клуб уже провів два спаринги з представниками данської Суперліги. 27 червня на своїй тренувальній базі в Ікасті "Мідтьюлланн" виявився сильнішим за "Сількеборг" (2:0), а 2 липня в матчі, що тривав 4 тайми по 30 хвилин, здолав "Рандерс" (3:2).

"Динамо" на австрійському зборі провело вже дві гри. Біло-сині спочатку програли угорській "Кішварді" (0:2), після чого взяли реванш (3:0).

Нагадаємо, у сезоні 2024/25 "Динамо" провалилося в Лізі Європи, не зумівши вийти у плей-оф другого за силою єврокубка. Крім того, Біло-Сині виграли "золото" УПЛ і дійшли до фіналу Кубка України, де поступилися в серії пенальті "Шахтарю".

У новому сезоні кияни стартують із 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів матчем проти переможця пари "Жальгіріс" (Литва) — "Хамрун Спартанс" (Мальта).