"Динамо" - "Митьюлланд": онлайн-трансляция матча (видео)

Киевляне проведут третий контрольный матч на австрийском сборе

В четверг, 10 июля, киевское "Динамо" проведет свой 3-й спарринг в рамках австрийского сбора. "Динамовцы" сыграют с 4-кратным чемпионом Дании "Митьюлландом".

В прямом эфире в Украине видеотрансляция игры "Динамо" — "Митьюлланд" будет доступна для просмотра на YouTube-канале Бело-синих. Начало встречи в 17:00 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция матча "Динамо" — "Митьюлланд":

Отметим, "Митьюлланд" занял второе место в чемпионате Дании 2024/25, проиграв "Копенгагену" с разницей в одно очко. В течение летней подготовки датский клуб уже провел два спарринга с представителями датской Суперлиги. 27 июня на своей тренировочной базе в Икасте "Митьюлланд" оказался сильнее "Силькеборга" (2:0), а 2 июля в матче, продолжавшемся 4 тайма по 30 минут, одолел "Раннерс" (3:2).

"Динамо" на австрийском сборе провело уже 2 игры. Бело-синие сначала проиграли венгерской "Кишварде" (0:2), после чего взяли реванш (3:0).

Напомним, в сезоне 2024/25 "Динамо" провалилось в Лиге Европы, не сумев выйти в плей-офф второго по силе еврокубка. Кроме того, Бело-синие выиграли "золото" УПЛ и дошли до финала Кубка Украины, где уступили в серии пенальти "Шахтеру".

В новом сезоне киевляне стартуют со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов матчем против победителя пары "Жальгирис" (Литва) — "Хамрун Спартанс" (Мальта).