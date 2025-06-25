Місто, якого немає? Чому у Житомирі краще жити, ніж у Києві: справжні факти про економію та комфорт

Це місто перевершує столицю за всіма показниками

Життя в столиці часто асоціюється з можливостями та стрімким розвитком, проте не завжди виправдовує очікування щодо комфорту та витрат. Багато хто шукає альтернативи, де можна отримати кращу якість життя за менші кошти, і Житомир у цьому контексті стає привабливим варіантом.

Чи справді менший обласний центр може перевершити Київ за основними показниками? "Телеграф" розбирався, де українцям насправді вигідніше та зручніше жити.

До речі, пам’ятаєте, як у 2022 році інтернетом гуляли меми про те, що Житомира не існує? Мовляв, це вигадане місто. Що ж, сьогодні ми доведемо, що не лише існує, а й має вагомі аргументи, щоб стати вашим наступним домом.

Фрагмент мого подкасту про Житомир

Мем про те, що Житомира не існує

Житло: де справді можна заощадити

Коли йдеться про житло, Житомир відчутно виграє у Києва. Пошукавши на сайтах нерухомості, ви побачите, що середня ціна оренди однокімнатної квартири в Києві коливається від 15 000 до 20 000 гривень на місяць. За ці гроші ви, скоріш за все, отримаєте скромну квартиру, часто без свіжого ремонту або десь на околиці міста.

Оренда квартир, Київ

На OLX є різні пропозиції

Якщо хочете зняти щось пристойне в новобудові з усіма вигодами, готуйтеся викласти від 25 000 до 35 000 гривень, а елітні варіанти можуть сягати 40 000 гривень і більше.

За скільки можна Орендувати квартиру у Києві

У Житомирі все зовсім інакше. Середня вартість оренди однокімнатної квартири тут становить 8 000 — 12 000 гривень. За 10 000 — 15 000 гривень ви легко знайдете сучасну квартиру з хорошим ремонтом у новому будинку або в зручному районі.А якщо шукаєте щось дешевше, то можна знайти варіанти вже від 6 000 — 7 000 гривень.

Вартість оренди квартир в Житомирі

Ціни нижчі, ніж у Києві

Є й зовсім дешеві варіанти

Різниця у вартості оренди між Житомиром та Києвом може бути величезною – від 8 000 до 15 000 гривень щомісяця. За рік це виходить до 180 000 гривень економії!

Зарплати: чи варто гнатися за столичною різницею

Так, у Києві зарплати зазвичай вищі, ніж у регіонах. За даними Work.ua, середня зарплата у Києві становить приблизно 27 000 — 30 000 гривень, тоді як у Житомирі – від 18 000 до 22 000 гривень.

Середня зарплата у Києві

Середня зарплата в Житомирі

Різниця в середньому становить 7 000 — 10 000 гривень. Але давайте порахуємо: якщо киянин заробляє 28 000 гривень і віддає 18 000 за оренду, у нього залишається 10 000 гривень. Житомирянин із зарплатою 20 000 гривень, який платить 10 000 за житло, матиме ті ж 10 000 гривень на руках. Але якщо житло у Житомирі коштує ще менше, то й "чистих" грошей буде більше.

Крім того, у Житомирі активно розвиваються деякі сфери, наприклад, IT та сфера послуг, де зарплати можуть бути цілком конкурентними. Ось приклади вакансії менеджера з продажу у Житомирі та Києві:

Вакансія менеджера з продажу у Житомирі

Вакансія менеджера з продажу у Києві

Транспорт: швидкість проти комфорту

Київський транспорт, попри велику мережу, постійно стоїть у заторах. Приміром вранці 25 червня на Броварському проспекті був повний колапс — автівки стояли у заторі понад годину, а дехто казав що й більше.

Затор у Києві

Проїзд у метро чи наземному транспорті коштує 8 гривень. Але дорога на роботу і назад може займати годину й більше. Це виснажує і додає стресу. Проблеми з будівництвом метро на Троєщину чи Виноградар не зникли. Стан мостів теж не додає оптимізму.

Падіння каміння з мосту Патона

У Житомирі з транспортом набагато простіше. Місто невелике, тож більшість відстаней можна пройти пішки за 20-30 хвилин. Проїзд у громадському транспорті (тролейбуси, маршрутки) коштує 15 гривень. Затори – рідкість, а дорога займає мінімум часу. Це дозволяє економити не лише гроші, а й ваш дорогоцінний час.

Громадський транспорт, Житомир

Ціни на проїзд у громадському транспорті, Житомир

Безпека: критична різниця

Безпека – один з найважливіших пунктів при виборі місця для життя, особливо під час війни. Київ, як столиця, є основною ціллю для російських атак. Постійні повітряні тривоги та наслідки обстрілів сильно впливають на повсякденне життя. Тисячі зруйнованих чи пошкоджених будинків та жертви серед мирних жителів – сумна реальність.

Ракета влучила у багатоповерхівку в Києві

Лише через одну з останніх атак на столицю загинуло щонайменше семеро людиней. Тоді росіяни розгатили балістичною ракетою цілий під'їзд у багатоповерховому будинку.

Наслідки обстрілу Києва 23 червня

Житомир, хоча й перебуває в зоні можливої небезпеки, але обстрілюють його, на щастя, значно менше. Кількість повітряних тривог тут теж менша, а наслідки ворожих атак не такі масштабні, як у столиці. Це створює набагато спокійнішу атмосферу для життя та позитивно впливає на психологічний стан людей.

Втім, жителів міста досі тривожить питання, чи може РФ піти в наступ на Житомирщину з боку Білорусі? Президент Володимир Зеленський навіть дав прогноз стосовно такої ймовірності.

Культура та дозвілля: спокій проти метушні

Київ пропонує безліч розваг, але їхня ціна часто "кусається". Квитки в театри, на концерти, абонементи у фітнес-клуби, ціни в ресторанах – все це значно дорожче, ніж у Житомирі. Наприклад, місячний абонемент у спортивний клуб у Києві може коштувати від 2 000 до 4 000 гривень, тоді як у Житомирі аналогічний абонемент обійдеться у 800 — 1 500 гривень.

Вартість абонементу у тренажерний зал, Київ

Ціни на місячний абонемент в фітнес-клуб Житомира

Житомир, попри менший розмір, має свою особливу культурну атмосферу. Тут є театри, музеї, парки, кінотеатри, а також затишні кав'ярні та ресторани з більш доступними цінами. Вартість кави у Житомирі становить від 25 до 70 гривень, тоді як у Києві за каву треба віддати від 40 до 160 гривень.

Ціни на каву у ресторані "Дім Трибеля"

Ресторан "Дім Трибеля", Житомир

Інтер'єр ресторану "Дім Трибеля"

Літній майданчик ресторану "Дім Трибеля"

Екологія: дихати чи не дихати

Екологія — це болюче питання для Києва. Забруднене повітря через вихлопні гази автомобілів, промисловість та періодичні пожежі – звична справа. Показники забруднення повітря нерідко досягають небезпечних значень, що шкодить здоров'ю.

Проблеми з якістю повітря у столиці виникають регулярно — приміром, після російського обстрілу 17 червня в місті сталися численні пожежі та задимлення.

Кадри пожеж у Києві

Житомир, розташований на Поліссі, відомий своїм чистим повітрям та близькістю до природи. У місті менше заводів і фабрик, а автомобільного руху не так багато, що позитивно впливає на довкілля. Показники моніторингу повітря у Житомирі переважно знаходяться у зеленій зоні.

Висновок: рахунок на користь Житомира

Уявлення про Київ як єдиний ідеальний варіант для життя не відповідає дійсності. Хоча в столиці й платять більше, більша частина цих грошей одразу йде на дороге житло та послуги. Житомир же дозволяє економити на оренді, транспорті та розвагах. До того ж тут безпечніше і чистіше повітря.

А ще ми раніше писали, яким буде Житомир після війни — ніхто більше не скаже, що його не існує. Про перспективи розвитку обласного центру та регіону "Телеграфу" розповів його глава Віталій Бунечко.