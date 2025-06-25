Город, которого нет? Почему в Житомире лучше жить, чем в Киеве: настоящие факты об экономии и комфорте

Этот город превосходит столицу по всем показателям

Жизнь в столице часто ассоциируется с возможностями и стремительным развитием, однако не всегда оправдывает ожидания комфорта и затрат. Многие ищут альтернативу, где можно получить лучшее качество жизни за меньшие средства, и Житомир в этом контексте становится привлекательным вариантом.

Действительно ли меньший областной центр может превзойти Киев по основным показателям? "Телеграф" разбирался, где украинцам действительно выгоднее и удобнее жить.

Кстати, помните, как в 2022 году по интернету гуляли мемы о том, что Житомира не существует? Мол, это вымышленный город. Что ж, сегодня мы докажем, что не только существует, но и имеет веские аргументы, чтобы стать вашим следующим домом.

Фрагмент моего подкаста о Житомире

Мем о том, что Житомира не существует

Жилье: где действительно можно сэкономить

Когда речь идет о жилье, Житомир ощутимо выигрывает у Киева. Поискав на сайтах недвижимости, вы увидите, что средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Киеве колеблется от 15 000 до 20 000 гривен в месяц. За эти деньги вы, скорее всего, получите скромную квартиру, часто без свежего ремонта или где-нибудь на окраине города.

Аренда квартир, Киев

На OLX есть разные предложения

Если хотите снять что-то приличное в новостройке со всеми удобствами, готовьтесь выложить от 25 000 до 35 000 гривен, а элитные варианты могут достигать 40 000 гривен и больше.

Сколько можно арендовать квартиру в Киеве

В Житомире все совсем по-другому. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры здесь составляет 8 000 — 12 000 гривен. За 10 000 – 15 000 гривен вы легко найдете современную квартиру с хорошим ремонтом в новом доме или в удобном районе. А если ищете что-то дешевле, то можно найти варианты уже от 6 000 – 7 000 гривен.

Стоимость аренды квартир в Житомире

Цены ниже, чем в Киеве

Есть и совсем дешевые варианты

Разница в стоимости аренды между Житомиром и Киевом может быть огромной – от 8000 до 15000 гривен ежемесячно. За год это выходит до 180 000 гривен экономии!

Зарплаты: стоит ли гнаться за столичной разницей

Да, в Киеве зарплаты обычно выше, чем в регионах. По данным Work.ua, средняя зарплата в Киеве составляет примерно 27 000 — 30 000 гривен, тогда как в Житомире — от 18 000 до 22 000 гривен.

Средняя зарплата в Киеве

Средняя зарплата в Житомире.

Разница в среднем составляет 7 000 – 10 000 гривен. Но давайте посчитаем: если киевлянин зарабатывает 28 тысяч гривен и отдает 18 тысяч за аренду, у него остается 10 тысяч гривен. Житель Житомира с зарплатой 20 тысяч гривен, который платит 10 тысяч за жилье, будет иметь тех же 10 тысяч гривен на руках. Но если жилье в Житомире стоит еще меньше, то и "чистых" денег будет больше.

Кроме того, в Житомире активно развиваются некоторые сферы, например, IT и сфера услуг, где зарплаты могут быть конкурентными. Вот примеры вакансии менеджера по продажам в Житомире и Киеве:

Вакансия менеджера по продажам в Житомире

Вакансия менеджера по продажам в Киеве

Транспорт: скорость против комфорта

Киевский транспорт, несмотря на обширную сеть, постоянно стоит в пробках. Например, утром 25 июня на Броварском проспекте был полный коллапс — автомобили стояли в пробке более часа, а некоторые говорили, что еще больше.

Затор в Киеве

Проезд в метро или наземном транспорте стоит 8 гривен. Но дорога на работу и обратно может занимать час и больше. Это истощает и придает стресса. Проблемы со строительством метро на Троещину или Виноградарь не исчезли. Состояние мостов тоже не прибавляет оптимизма.

Падение камней с моста Патона

В Житомире с транспортом гораздо проще. Город невелик, поэтому большинство расстояний можно пройти пешком за 20-30 минут. Проезд в общественном транспорте (троллейбусы, маршрутки) стоит 15 гривен. Пробки – редкость, а дорога занимает минимум времени. Это позволяет экономить не только деньги, но и ваше драгоценное время.

Общественный транспорт, Житомир

Цены на проезд в общественном транспорте, Житомир

Безопасность: критическая разница

Безопасность – один из важнейших пунктов при выборе места для жизни, особенно во время войны. Киев как столица является основной целью для российских атак. Постоянные воздушные тревоги и последствия обстрелов оказывают сильное влияние на повседневную жизнь. Тысячи разрушенных или поврежденных домов и жертвы среди мирных жителей – печальная реальность.

Ракета попала в многоэтажку в Киеве

Лишь из-за одной из последних атак на столицу погибли не менее семи человек. Тогда россияне разбили баллистической ракетой целый подъезд в многоэтажном доме.

Последствия обстрела Киева 23 июня

Житомир, хотя и находится в зоне возможной опасности, но обстреливают его, к счастью, гораздо меньше. Количество воздушных тревог здесь тоже меньше, а последствия вражеских атак не так масштабны, как в столице. Это создает гораздо более спокойную атмосферу для жизни и положительно влияет на психологическое состояние людей.

Впрочем, жителей города до сих пор тревожит вопрос, может ли РФ пойти в наступление на Житомирщину со стороны Белоруссии? Президент Владимир Зеленский даже дал прогноз относительно такой вероятности.

Культура и досуг: спокойствие против суеты

Киев предлагает множество развлечений, но их цена часто "кусается". Билеты в театры, концерты, абонементы в фитнес-клубы, цены в ресторанах – все это значительно дороже, чем в Житомире. Например, месячный абонемент в спортивный клуб в Киеве может стоить от 2 000 до 4 000 гривен, тогда как в Житомире аналогичный абонемент обойдется в 800 – 1 500 гривен.

Стоимость абонемента в тренажерный зал, Киев

Цены на месячный абонемент в фитнес-клуб Житомира

Житомир, несмотря на меньший размер, имеет особую культурную атмосферу. Здесь есть театры, музеи, парки, кинотеатры, а также уютные кафе и рестораны по более доступным ценам. Стоимость кофе в Житомире составляет от 25 до 70 гривен, тогда как в Киеве за кофе нужно отдать от 40 до 160 гривен.

Цены на кофе в ресторане "Дом Трибеля"

Ресторан "Дом Трибеля", Житомир

Интерьер ресторана "Дом Трибеля"

Летняя площадка ресторана "Дом Трибеля"

Экология: дышать или не дышать

Экология — это болезненный вопрос для Киева. Загрязненный воздух из-за выхлопных газов автомобилей, промышленности и периодических пожаров – обычное дело. Показатели загрязнения воздуха нередко достигают опасных значений, что вредит здоровью.

Проблемы с качеством воздуха в столице возникают регулярно, например, после российских обстрелов 17 июня в городе произошли многочисленные пожары и задымления.

Кадры пожаров в Киеве

Житомир, расположенный в Полесье, известен своим чистым воздухом и близостью к природе. В городе меньше заводов и фабрик, а автомобильного движения не так много, что оказывает положительное влияние на окружающую среду. Показатели мониторинга воздуха в Житомире в большинстве случаев находятся в зеленой зоне.

Вывод: счет в пользу Житомира

Представление о Киеве как единственном идеальном варианте для жизни не соответствует действительности. Хотя в столице и платят больше, большая часть этих денег уходит на дорогое жилье и услуги. Житомир позволяет экономить на аренде, транспорте и развлечениях. К тому же здесь безопаснее и чище воздух.

А еще мы раньше писали, каким будет Житомир после войны, никто больше не скажет, что его не существует. О перспективах развития областного центра и региона "Телеграфу" рассказал его глава Виталий Бунечко.