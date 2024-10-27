Визит Остина, ликвидация МСЭК и Усик в образе Хитмэна: главные новости уходящей недели

Для украинцев ушедшая неделя была очень насыщенной

На этой неделе в Киев прибыл с незапланированным визитом глава Пентагона Ллойд Остин, Владимир Зленский принял решение ликвидировать МСЭК, а чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик встретился с журналистами в образе "Хитмена" перед поединком-реваншем с Тайсоном Фьюри.

"Телеграф" собрал для вас главные новости прошедших семи дней в одном дайджесте. Ознакомиться с ним можно также на нашем канале на YouTube.

Глава Пентагона отметил важность международных коалиций, созданных для поддержки Украины и заявил, что благодаря этим усилиям государство смогло противостоять агрессии со стороны России.

"Я действительно думаю, что союзники и партнеры и дальше будут оказывать высокий уровень поддержки. И мы инвестировали в вещи, которые вскоре будут реализованы, в том числе и дополнительные системы, такие как NASAMS. Мы инвестировали в это полтора, два года назад, и вскоре мы начнем наблюдать, как некоторые из них уже начнут работать", – рассказал Остин.

Кабинет министров утвердил план противодействия коррупционным и другим правонарушениям среди медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). Это было сделано во исполнение решений СНБО и президента насчет ликвидации МСЕК.

В техническом помещении ТЦК было обнаружено повешенное тело военнообязанного. Эта новость наделала много шума и стала резонансной. В ТЦК ранее указывали на отсутствие психологического или физического давления на мужчину. По их данным, он ожидал оформления документов на сборном пункте, после чего был обнаружен без сознания в техническом помещении. В настоящее время идет служебное расследование для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик встретился с журналистами в образе "Хитмена" перед поединком-реваншем с Тайсоном Фьюри.

Украинский спортсмен повторил стиль главного героя одноименной серии компьютерных игр, который является профессиональным киллером, известным под именем Агент 47.

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Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что глава офиса Презедента дал большое интервью итальянскому изданию Corriere della Serra. По его словам, нам нужно больше оружия и ограничения на нанесение ударов внутри российской территории должны быть отменены.