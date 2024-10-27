Візит Остіна, ліквідація МСЕК та Усик в образі Хітмена: головні новини тижня, що минає

Для українців минулий тиждень був дуже насиченим

На цьому тижні до Києва прибув із незапланованим візитом голова Пентагону Ллойд Остін , Володимир Зленський прийняв рішення ліквідувати МСЕК, а чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик зустрівся з журналістами в образі "Хітмена" перед поєдинком-реваншем з Тайсоном .

"Телеграф" зібрав головні новини минулих семи днів в одному дайджесті. Ознайомитися з ним можна також на нашому каналі YouTube.

Глава Пентагону наголосив на важливості міжнародних коаліцій, створених для підтримки України і заявив, що завдяки цим зусиллям держава змогла протистояти агресії з боку Росії.

"Я дійсно думаю, що союзники і партнери й надалі будуть надавати високий рівень підтримки . І ми інвестували в речі, які незабаром будуть реалізовані, в тому числі і додаткові системи, такі як NASAMS. Ми інвестували в це півтора, два роки тому, і невдовзі ми почнемо спостерігати, як деякі з них уже почнуть працювати", – розповів Остін.

Кабінет міністрів затвердив план протидії корупційним та іншим правопорушенням серед медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Це було зроблено на виконання рішень РНБО та президента щодо ліквідації МСЕК.

У технічному приміщенні ТЦК виявили повішене тіло військовозобов’язаного. Ця новина наробила багато галасу та стала резонансною. У ТЦК раніше вказували на відсутність психологічного чи фізичного тиску на чоловіка. За їхніми даними, він очікував на оформлення документів на збірному пункті, після чого був виявлений непритомним у технічному приміщенні. Наразі триває службове розслідування для з’ясування всіх обставин події.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик зустрівся з журналістами в образі "Хітмена" перед поєдинком-реваншем з Тайсоном Ф’юрі.

Український спортсмен повторив стиль головного героя однойменної серії комп’ютерних ігор, який є професійним кілером, відомим під назвою Агент 47.

Ці та інші головні новини тижня, що минув, дивіться в ролику нижче:

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що голова офісу президента дав велике інтерв’ю італійському виданню Corriere della Serra. За його словами, нам потрібно більше зброї та обмеження на завдання ударів усередині російської території має бути скасовано.