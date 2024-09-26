Директор экспертно-аналитического центра "Диалог" объяснил сайту "Телеграф", почему использование украинского фактора во внутриамериканских раскладах стало чрезвычайно опасным

Для открытия "второго фронта" против Украины Трамп с сообщниками дождались того, чтобы президент Зеленский прибыл в Соединенные Штаты и на несколько дней погрузился в повестку дня американской политической жизни.

Американские политические тяжеловесы уже в третий раз смогли вовлечь Украину во внутренние расклады американских выборов. В предыдущие разы это было в предвыборных кампаниях 2016 и 2020 годов. Причем в предвыборном штабе Трампа на этот раз, что называется, "не заморачивались" с придумыванием новых подходов и использовали сюжетную линию образца 2016 года "Коварная Украина играет на американском поле президентских выборов и подыгрывает кандидату от демократов". Тогда это была Хиллари Клинтон, сейчас Камала Харрис.

При том, что со своей стороны до середины сентября официальный Киев четко выдерживал публичную нейтральность относительно действий и заявлений обоих кандидатов. А также членов команд. Основу подхода с точки зрения технологичности выбрали грамотно: разные украинские официальные лица, начиная от президента Зеленского, регулярно отмечали нецелесообразность отождествлять предвыборные заявления кандидатов и их соратников с практическими действиями после выборов.

Но, как видим, последовательная попытка Киева держаться нейтралитет в публичной плоскости не спасла от вовлечения во внутренние расклады американских выборов. И произошло это не потому, что где-то с середины сентября официальный Киев начал осторожно высказываться критически в адрес пророссийских по сути заявлений и "мирных планов" Трампа и его кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса. А потому, что Трамп без колебаний решил использовать шквал обвинений в адрес Украины, чтобы хоть немного улучшить свои позиции в борьбе с Харрис.

Украина для него просто является удобным камнем, который оказался под рукой и который нужно положить в фундамент своей MAGA-победы. Поскольку этот фундамент касается чисто американского внутреннего события, нужно громко обвинить саму Украину в якобы желании стать составляющей американской политической жизни. С тем чтобы сыграть в пользу его, Трампа, конкурентки.

Поэтому визит Зеленского на оружейный завод в очень важном для итогов выборов 5 ноября "колеблющемся" штате Пенсильвания — это никак не причина каскада агрессии против нашей страны со стороны Трампа и его единомышленников во главе со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном.

В итоге можно сказать, что использование украинского фактора во внутриамериканских раскладах чрезвычайно опасно для стабильного сотрудничества с нашим крупнейшим стратегическим партнером в очень важный момент войны против России. Тем более что трамписты не собираются останавливаться: республиканцы в Конгрессе США уже инициировали расследование о наличии координации между администрацией Байдена и Владимиром Зеленским после его интервью с критическими замечаниями в адрес кандидата в президенты Дональда Трампа.

В частности, комитет хочет определить, пыталась ли администрация Байдена — Харрис использовать Зеленского для содействия президентской кампании вице-президента Харрис. И если это было, то имело ли место злоупотребление служебными полномочиями со стороны администрации Байдена.

До выборов 5 ноября остается совсем немного времени. И пиар вокруг расследования "использования государственной собственности для получения политической выгоды президентской кампанией вице-президента Харрис" республиканцы будут пытаться эффективно и эффектно использовать для снижения шансов Харрис на победу и, соответственно, увеличения популярности своего кандидата Трампа.