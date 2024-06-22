"Мясо сочное": фаворитка Путина опозорилась на ТВ (видео)

Спортсменка снялась в странной рекламе

Российская фигуристка Камила Валиева, посетившая инаугурацию президента РФ Владимира Путина, снялась в рекламе мяса. Спортсменка, которую связывают с главой Кремля, рекламирует шашлык.

Соответствующий пост был опубликован в соцсетях Валиевой, передает figurexing. На кадрах юная спортсменка рекламирует шашлык.

"Сегодня я решила устроить себе день отдыха и отправиться на природу. И, конечно же, с собой люблю мой любимый шашлык в маринаде. Природа – это лучшее место для отдыха и вкусного шашлыка.

Вкус – просто восхитительный, мясо сочное и нежное. Честно говоря, я не ожидала, что смогу приготовить такой шашлык самостоятельно", – сказала Валиева.

В сети лишь посмеялись над Валиевой. Пользователи шутят, как "Гордость России" опустилась до такого.

Напомним, после Олимпиады-2022 в Пекине, где стало известно о допинге Валиевой, Путин провел встречу с российскими олимпийцами, на которой заявил, что хочет поздравить 16-летнюю спортсменку с днем рождения в неформальной обстановке. Позднее стало известно, что глава Кремля подарил Камиле шелковый платок, из-за чего юную фигуристку стали называть новой фавориткой Путина.

Выступление Валиевой на Олимпиаде-2022

В 2024 году Валиева была признана виновной в нарушении допинг-правил, из-за чего РФ потеряла "золото" в командном турнире по фигурному катанию на Играх. Невероятно, но после этого допингистка стала национальным героем в России. Фигуристка сидела рядом с Путиным на церемонии открытия "Игр будущего", а в Кремле признали, что президент РФ лично поддерживает спортсменку. Камила в ответ поддержала Путина на президентских выборах, после чего у нее появилось собственное шоу на главном канале России.