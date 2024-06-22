"М’ясо соковите": фаворитка Путіна зганьбилася на ТБ (відео)

Спортсменка знялася у дивній рекламі

Російська фігуристка Каміла Валієва, яка відвідала інавгурацію президента РФ Володимира Путіна, знялася в рекламі м’яса. Спортсменка, яку пов’язують із главою Кремля, рекламує шашлик.

Відповідний пост було опубліковано у соцмережах Валієвої, передає figurexing. На кадрах молода спортсменка рекламує шашлик.

"Сьогодні я вирішила влаштувати собі день відпочинку і відправитися на природу. І, звичайно ж, з собою люблю мій улюблений шашлик в маринаді. Природа — це найкраще місце для відпочинку і смачного шашлику.

Смак – просто чудовий, м’ясо соковите та ніжне. Чесно кажучи, я не очікувала, що зможу приготувати такий шашлик самостійно", – сказала Валієва.

У мережі лише посміялися з Валієвої. Користувачі жартують, як "Гордість Росії" опустилася до такого.

Нагадаємо, після Олімпіади-2022 у Пекіні, де стало відомо про допінг Валієвої, Путін провів зустріч з російськими олімпійцями, на якій заявив, що хоче привітати 16-річну спортсменку з днем народження в неформальній обстановці. Пізніше стало відомо, що глава Кремля подарував Камілі шовкову хустку, через що юну фігуристку почали називати новою фавориткою Путіна.

Виступ Валієвої на Олімпіаді-2022

У 2024 році Валієва була визнана винною в порушенні допінг-правил, через що РФ втратила "золото" у командному турнірі з фігурного катання на Іграх-2022. Неймовірно, але після цього допінгістка стала національним героєм у Росії. Фігуристка сиділа поруч із Путіним на церемонії відкриття "Ігор майбутнього", а в Кремлі визнали, що президент РФ особисто підтримує спортсменку. Каміла у відповідь підтримала Путіна на президентських виборах, після чого у неї з’явилося власне шоу на головному каналі Росії.