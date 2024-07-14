Испания - Англия: онлайн-трансляция финала Евро-2024

Главный матч сезона на уровне сборных состоится в Берлине

В воскресенье, 14 июля, на чемпионате Европы-2024 по футболу состоится решающая игра. В финале турнира сыграют Испания и Англия.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Испания — Англия. Встреча состоится в Берлине на "Олимпиаштадионе", начало игры — в 22:00 по киевскому времени.

Испания — Англия — начало в 22:00 (обновляется)

На Евро-2024 сойдутся самая зрелищная команда турнира и сборная, на играх которой частенько засыпали фанаты. Фурия Роха демонстрирует потрясающий футбол и является фаворитом финала, однако Львы демонстрировали в плей-офф невероятную волю к победе в очень сложных ситуациях. Рассудит встречу французская бригада арбитров во главе с Франсуа Летесье.

В последний раз команды встречались в 2018 году в рамках группового этапа Лиги наций. Тогда победу одержали англичане (3:2).

Матч Испания — Англия можно посмотреть в прямом эфире по ТВ в Украине. Добавим, что букмекеры накануне оценили шансы.

Напомним, сборная Испании на Евро-2024 выиграла свою группу, обыграв Хорватию (3:0), Италию (1:0) и Албанию (1:0). В 1/8 финала Фурия Роха справилась с Грузией (4:1), после чего со скандалом прошла Германию (2:1). В 1/2 финала Испания обыграла Францию (2:1).

Сборная Англии на групповом этапе чемпионата Европы-2024 обыграла Сербию (1:0), сыграла вничью с Данией (1:1) и Словенией (0:0). В первом раунде плей-офф Львы с большими проблемами прошли Словакию (2:1), а во втором — Швейцарию 1:1 (5:3 по пенальти). В полуфинале ЧЕ-2024 англичане со скандалом прошли Нидерланды (2:1). Ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы-2024 по футболу можно на сайте "Телеграф".