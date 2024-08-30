Паралимпиада-2024: расписание и результаты украинцев 30 августа (обновляется)

Украинские пара атлеты продолжают выступления на Играх в Париже

В пятницу, 30 августа, на Паралимпийских играх в Париже состоится второй соревновательный день. Украинцы поборются за медали в нескольких дисциплинах.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты украинцев на Паралимпиаде в Париже 30 августа. Украинцы в этот день будут соревноваться в боче, голболе, бадминтоне, настольном теннисе, плавании, академической гребле, пулевой стрельбе, волейболе, велотреке, легкой атлетике и тхэквондо.

Расписание и результаты украинцев 30 августа на Паралимпиаде-2024 (обновляется)

9:30. Бадминтон. Оксана Козина: класс SL3, групповой этап

10:00. Пулевая стрельба. Ирина Щетник: пневматическая винтовка, 10 м, стоя, класс SH1, квалификация

10:30. Академическая гребля. Анна Шеремет: одиночки, класс PR1, квалификация

10:30. Плавание. Александр Комаров: 100 м, свободный стиль, класс S5, квалификация

Не раньше 10:30. Бадминтон. Александр Чирков: групповой этап, класс SL3

10:39. Плавание. Ирина Пойда: 100 м, свободный стиль, класс S5, квалификация

11:10. Академическая гребля. Роман Полянский: одиночки, класс PR1, квалификация

11:30. Боча. Артем Колинько: класс ВС4, групповой этап

11:50. Академическая гребля. Анна Айсанова, Ярослав Коюда: микст парные двойки, класс PR2, квалификация

12:00. Настольный теннис: Виктор Дидух, Ирина Шинкарева: микст, парный турнир, класс XD17, четвертьфинал

12:02. Плавание. Сергей Клипперт, Алексей Вирченко: 100 м, спина, класс S13, квалификация

12:15. Пулевая стрельба. Алексей Денисюк: пневматический пистолет, 10 м, класс SH1, квалификация

12:27. Плавание. Сборная Украины: микст, эстафета 4х50 м, свободный стиль, квалификация

12:30. Академическая гребля. Дарья Котик, Станислав Самолюк: микст парные двойки, класс PR3, квалификация

12:30. Велотрек. Егор Дементьев: гонка с раздельным временем, 1000 м, класс C4-5, квалификация

12:40. Тхэквондо. Юлия Липецка: до 57 кг, класс K44, 1/8 финала

12:45. Пулевая стрельба. Женщины: пневматическая винтовка, 10 м, стоя, класс SH1, финал

13:09. Легкая атлетика. Владислав Белый, Александр Дорошенко: метание копья, класс F38, финал

13:32. Легкая атлетика. Николай Райский, Владислав Загребельный: бег на 100 м, класс T37, квалификация

14:30. Пулевая стрельба. Василий Ковальчук, Виталий Плакущий: микст, пневматическая винтовка, стоя, класс SH2, квалификация

15:00. Настольный теннис. Марина Литовченко, Ирина Шинкарева: парный турнир, класс WD20, четвертьфинал

15:00. Пулевая стрельба. Мужчины: пневматический пистолет, 10 м, класс SH1, финал

15:00. Волейбол, сидя. Украина — Иран: мужчины, групповой этап

15:52. Велотрек. Мужчины: гонка с раздельным временем, 1000 м, класс C4-5, финал

17:15. Пулевая стрельба. Микст: пневматическая винтовка, стоя, класс SH2, финал

18:00. Боча. Наталья Коненко: групповой этап, класс ВС4

18:30. Голбол. Украина — Япония: групповой этап

18:30. Плавание. Мужчины: 100 м, свободный стиль, класс S5, финал

18:37. Плавание. Женщины: 100 м, свободный стиль, класс S5, финал

19:00. Легкая атлетика. Анастасия Москаленко: метание булавы, класс F32, финал

19:33. Плавание. Михаил Сербин, Алексей Чуфаров: 400 м, свободный стиль, класс S11, финал

20:11. Стрельба из лука. Сергей Атаманенко: блочный лук, 1/16 финала

20:20. Легкая атлетика. Мужчины: бег на 100 м, класс T37, финал

20:44. Плавание. Мужчины: 100 м, спина, класс S13, финал

20:57. Легкая атлетика. Наталья Кобзарь: бег на 200 м, класс Т37, финал

21:44. Плавание. Сборная Украины: микст, эстафета 4х50 м, свободный стиль, финал

21:52. Легкая атлетика. Николай Жабняк: толкание ядра, класс F37, финал

23:00. Тхэквондо. Женщины: до 57 кг, класс K44, финал

Напомним, первое "серебро" сборной Украины на Паралимпийских играх-2024 принес пловец Антон Коль (100 м на спине, S1). Чуть позже еще одна представительница этого вида спорта Анна Гонтар стала третьей в заплыве на 50 м вольным стилем в классе S6. В этот же день пловец Александр Комаров стал третьим на дистанции 200 м, S5. Еще одну серебряную медаль выиграла пловчиха Ирина Пойда (200 м вольным стилем, класс S5).