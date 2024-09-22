"Динамит" 5 раундов избивал Джошуа: видео боя

В Британии состоялся большой бой в королевском весе

В субботу, 21 сентября, в Лондоне (Великобритания) на легендарном стадионе "Уэмбли" состоялось грандиозное шоу профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский бой в хевивейте Энтони Джошуа (26-4, 23 КО) — Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО).

Поединок завершился сенсационной победой Даниеля нокаутом в 5-м раунде. Об этом сообщает "Телеграф". Дюбуа феноменально провел поединок, нокаутировав именитого соперника блестящим встречным ударом.

Полное видео боя Джошуа — Дюбуа:

Напомним, и Джошуа, и Дюбуа в свое время проигрывали Александру Усику, причем AJ уступал дважды, а Даниель оказался в глухом нокауте. К слову, Усик посетил вечер бокса на "Уэмбли".

Отметим, Усик в Кракове (Польша) на пути в Лондон столкнулся с проблемами с местными пограничниками. Сам Александр назвал произошедшее "недоразумением", а вот его жена Екатерина пошутила, что поляки не пустили Александра на рейс, "перепутав" боксера с Богданом Хмельницким. Президент Украины Владимир Зеленский вмешался в ситуацию, после чего боксера быстро отпустили.