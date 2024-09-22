"Динаміт" 5 раундів бив Джошуа: відео бою

У Британії відбувся великий бій у королівській вазі

У суботу, 21 вересня, у Лондоні (Велика Британія) на легендарному стадіоні "Вемблі" відбулося грандіозне шоу професійного боксу, головною подією якого став чемпіонський бій у хевівейті Ентоні Джошуа (26-4, 23 КО) — Даніель Дюбуа (22-2 ДО).

Поєдинок завершився сенсаційною перемогою Даніеля нокаутом у 5-му раунді. Про це повідомляє "Телеграф". Дюбуа феноменально провів поєдинок, нокаутувавши іменитого суперника блискучим зустрічним ударом.

Повне відео бою Джошуа — Дюбуа:

Нагадаємо, і Джошуа, і Дюбуа свого часу програвали Олександру Усику, причому AJ поступався двічі, а Даніель опинився в глухому нокауті. До речі, Усик відвідав вечір боксу на "Вемблі".

Зазначимо, Усик у Кракові (Польща) на шляху до Лондона зіткнувся з проблемами з місцевими прикордонниками. Сам Олександр назвав те, що сталося "непорозумінням", а ось його дружина Катерина пожартувала, що поляки не пустили Олександра на рейс, "переплутавши" боксера з Богданом Хмельницьким. Президент України Володимир Зеленський втрутився у ситуацію, після чого боксера швидко відпустили.