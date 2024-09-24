"Динамо" - "Лацио": где и когда смотреть матч Лиги Европы

Киевский клуб стартует в Лиге Европы

В среду, 25 сентября, киевское "Динамо" проведет свой первый матч в обновленной Лиге Европы УЕФА сезона 2024/25. Накануне "динамовцы" узнали имена соперников в основном раунде еврокубка.

В прямом эфире в Украине матч "Динамо" — "Лацио" эксклюзивно покажет медиа-платформа Megogo. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Добавим, что игра "Динамо" — "Лацио" состоится в Гамбурге (Германия) на "Фолькспаркштадион", начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция поединка на Megogo доступна по подпискам "Спорт", "Максимальная", "Максимальная + благотворительность". Стоимость просмотра от 49 грн (первые 7 дней по подписке "Спорт", — Ред.).

Напомним, "Динамо" начинали евросезон со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Сначала Бело-синие прошли сербский "Партизан", дважды уничтожив принципиальных соперников. В "домашней" игре был зафиксирован разгром со счетом 6:2, а гостевая встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу Бело-синих.

В 3-м отборочном раунде ЛЧ киевляне прошли шотландский "Рейнджерс". В первой игре Бело-синие сыграли вничью (1:1), а во второй встрече "Динамо" было сильнее — 2:0.

В борьбе за место в сильнейшем еврокубке "динамовцы" не сумели пройти австрийский "Зальцбург". В первой игре киевляне проиграли со счетом 0:2, а во второй была зафиксирована ничья — 1:1.