"Динамо" — "Лаціо": де і коли дивитись матч Ліги Європи

Київський клуб стартує у Лізі Європи

У середу, 25 вересня, київське "Динамо" проведе свій перший матч у оновленій Лізі Європи УЄФА сезону 2024/25. Напередодні "динамівці" дізналися імена суперників в основному раунді єврокубка.

У прямому ефірі в Україні матч "Динамо" — "Лаціо" ексклюзивно покаже медіаплатформа Megogo. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Додамо, що гра "Динамо" — "Лаціо" відбудеться в Гамбурзі (Нымеччина) на стадіоні "Фолькспаркштадіон", початок зустрічі — о 22:00 за київським часом. Онлайн-трансляція поєдинку на Megogo доступна за підписками "Спорт", "Максимальна", "Максимальна + благодійність". Вартість перегляду від 49 грн (перші 7 днів за підпискою "Спорт", — Ред.).

Нагадаємо, "Динамо" розпочинали євросезон із 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Спочатку Біло-Сині пройшли сербський "Партизан", двічі знищивши принципових суперників. У "домашній" грі було зафіксовано розгром з рахунком 6:2, а гостьова зустріч завершилася з рахунком 3:0 на користь Біло-Синіх.

У 3-му відбірному раунді ЛЧ кияни пройшли шотландський "Рейнджерс". У першій грі Біло-Сині зіграли внічию (1:1), а у другій зустрічі "Динамо" було сильніше — 2:0.

У боротьбі за місце у найсильнішому єврокубку "динамівці" не змогли пройти австрійський "Зальцбург". У першій грі кияни програли з рахунком 0:2, а у другій було зафіксовано нічию — 1:1.