"Динамо" - "Лацио": онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Бело-синие начинают свой путь во втором по силе еврокубке

В среду, 25 сентября, киевское "Динамо" сыграет с "Лацио" в рамках матча первого тура основного этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2024/25. Накануне с "динамовцем" произошел скандал в сборной Украины.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" — "Лацио". Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча "Динамо" — "Лацио" — начало в 22:00 (обновляется)

По итогам цифровой жеребьевки "Динамо" в ЛЕ также сыграет с "Ромой", "Ференцварошем", "Реал Сосьедадом", "Викторией" Пльзень, "Галатасараем", РФШ, "Хоффенхаймом". В плей-офф турнира по итогам 8 туров выйдут первые 24 команды (из 32) в общей турнирной таблице. Киевляне проведут с каждой из команд по одному матчу.

Отметим, матч "Динамо" — "Лацио" состоится в Гамбурге (Германия). Накануне "Телеграф" сообщал, где посмотреть эту игру в прямом эфире в Украине, а также делился прогнозом букмекеров на это противостояние.

Напомним, "Динамо" начинало евросезон со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Сначала Бело-синие прошли сербский "Партизан", дважды уничтожив принципиальных соперников. В "домашней" игре был зафиксирован разгром со счетом 6:2, а гостевая встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу Бело-синих.

В 3-м отборочном раунде ЛЧ киевляне прошли шотландский "Рейнджерс". В первой игре Бело-синие сыграли вничью (1:1), а во второй встрече "Динамо" было сильнее — 2:0.

В борьбе за место в сильнейшем еврокубке "динамовцы" не сумели пройти австрийский "Зальцбург". В первой игре киевляне проиграли со счетом 0:2, а во второй была зафиксирована ничья — 1:1.