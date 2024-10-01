Украина - Бразилия: где и когда бесплатно смотреть полуфинал ЧМ-2024 по футзалу

Сине-желтые проведут поединок против пятикратных чемпионов мира

В среду, 2 октября, сборная Украины сыграет против одной из сильнейших команд мира в рамках полуфинала чемпионата мира по футзалу. На сайте "Телеграф" будет доступна прямая видеотрансляция матча Украина — Бразилия.

В прямом эфире в Украине игру национальной сборной против Бразилии бесплатно покажут: телеканал "Суспільне Спорт"; местные телеканалы "Суспільного"; диджитал-платформа "Суспільне Спорт"; YouTube-канал "Суспільне Спорт". Об этом сообщает "Телеграф".

Полуфинал ЧМ-2024 по футзалу Украина — Бразилия состоится в Ташкенте, начало встречи — в 18:00 по киевскому времени. Победитель дуэли выйдет в финал турнира, где сыграет либо с Аргентиной, либо с Францией. Добавим, что Сине-желтые во второй раз в истории достигли полуфинала ЧМ. В 1996 году наша команда заняла 4-е итоговое место.

Напомним, ЧМ-2024 по футзалу проходит в трех городах Узбекистана: Ташкенте, Андижане и Бухаре. Сборная Украины вышла на турнир, успешно выступив в европейской квалификации. Сине-желтые на Мундиале пробились в плей-офф, заняв второе место в группе С, где также играли Аргентина, Ангола и Афганистан. Наша команда крупно уступила Аргентине со счетом 1:7, затем уничтожила Анголу — 7:2, после чего обыграла Афганистан — 4:1. В 1/8 финала украинцы прошли Нидерланды — 3:1, а в четвертьфинале — одолели Колумбию со счетом 9:4.