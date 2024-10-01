Україна — Бразилія: де і коли безплатно дивитись півфінал ЧС-2024 з футзалу

Синьо-жовті проведуть поєдинок проти п’ятиразових чемпіонів світу

У середу, 2 жовтня, збірна України зіграє проти однієї з найсильніших команд світу у рамках півфіналу чемпіонату світу з футзалу. На сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція матчу Україна — Бразилія.

У прямому ефірі в Україні гру національної збірної проти Бразилії безплатно покажуть: телеканал "Суспільне спорт"; місцеві телеканали "Суспільного"; діджитал-платформа "Суспільне Спорт"; YouTube-канал "Суспільне Спорт". Про це повідомляє "Телеграф".

Півфінал ЧС-2024 з футзалу Україна — Бразилія відбудеться у Ташкенті, початок зустрічі о 18:00 за київським часом. Переможець дуелі вийде до фіналу турніру, де зіграє або з Аргентиною, або з Францією. Додамо, що Синьо-жовті вдруге в історії досягли півфіналу ЧС. 1996 року наша команда посіла 4-те підсумкове місце.

Нагадаємо, ЧС-2024 з футзалу проходить у трьох містах Узбекистану: Ташкенті, Андіжані та Бухарі. Збірна України вийшла на турнір, успішно виступивши у європейській кваліфікації. Синьо-жовті на Мундіалі пробилися у плей-оф, посівши друге місце у групі С, де також грали Аргентина, Ангола та Афганістан. Наша команда без шансів поступилася Аргентині з рахунком 1:7, потім знищила Анголу — 7:2, після чого обіграла Афганістан — 4:1. У 1/8 фіналу українці пройшли Нідерланди — 3:1, а у чвертьфіналі — здолали Колумбію з рахунком 9:4.