Украина - Бразилия: онлайн видеотрансляция полуфинала ЧМ-2024 по футзалу

Сине-желтые сыграют с пятикратными чемпионами мира

В среду, 2 октября, сборная Украины проведет матч 1/2 финала чемпионата мира-2024 по футзалу против команды Бразилии. Наша команда во второй раз в истории дошла до полуфинала Мундиаля.

Прямая видеотрансляция матча Украина — Бразилия будет доступна на "Суспільне Спорт". Поединок состоится в Ташкенте, начало встречи — в 18:00 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция полуфинала ЧМ-2024 по футзалу Украина — Бразилия:

(плеер с трансляцией либо ссылка на официальную трансляцию появится здесь ближе к началу игры)

Игра Украина — Бразилия состоится в Ташкенте. Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть эту игру бесплатно в прямом эфире, а также делился прогнозом букмекеров на это противостояние.

Напомним, ЧМ-2024 по футзалу проходит в трех городах Узбекистана: Ташкенте, Андижане и Бухаре. Сборная Украины вышла на турнир, успешно выступив в европейской квалификации.

Сине-желтые на Мундиале пробились в плей-офф, заняв второе место в группе С, где также играли Аргентина, Ангола и Афганистан. Наша команда крупно уступила Аргентине со счетом 1:7, затем уничтожила Анголу — 7:2, после чего обыграла Афганистан — 4:1. В 1/8 финала украинцы прошли Нидерланды — 3:1, а в четвертьфинале — одолели Колумбию со счетом 9:4.