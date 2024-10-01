Украина - Бразилия: букмекеры не верят в Сине-желтых

Сине-желтые сыграют с самой титулованной командой мира

В среду, 2 октября, сборная Украины по футзалу проведет полуфинальный поединок против бразильцев на чемпионате мира в Узбекистане. На сайте "Телеграф" будет доступна прямая видеотрансляция матча Украина — Бразилия.

По мнению букмекеров, Сине-желтые являются аутсайдерами противостояния. Об этом сообщает Favbet.

Прогноз букмекеров на матч 1/2 финала ЧМ-2024 по футзалу Украина — Бразилия

Favbet: (победа Украины 10,00 — ничья 8,10 — победа Бразилии 1,18)

Отметим, матч Украина — Бразилия состоится в Ташкенте. Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть эту игру бесплатно в прямом эфире.

Напомним, ЧМ-2024 по футзалу проходит в трех городах Узбекистана: Ташкенте, Андижане и Бухаре. Сборная Украины вышла на турнир, успешно выступив в европейской квалификации.

Сине-желтые на Мундиале пробились в плей-офф, заняв второе место в группе С, где также играли Аргентина, Ангола и Афганистан. Наша команда крупно уступила Аргентине со счетом 1:7, затем уничтожила Анголу — 7:2, после чего обыграла Афганистан — 4:1. В 1/8 финала украинцы прошли Нидерланды — 3:1, а в четвертьфинале — одолели Колумбию со счетом 9:4.