Україна — Бразилія: букмекери не вірять у Синьо-жовтих

Синьо-жовті зіграють із найтитулованішою командою світу

У середу, 2 жовтня, збірна України з футзалу проведе півфінальний поєдинок проти бразильців на чемпіонаті світу в Узбекистані. На сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція матчу Україна — Бразилія.

На думку букмекерів, Синьо-жовті є аутсайдерами протистояння. Про це повідомляє Favbet.

Прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу ЧС-2024 з футзалу Україна — Бразилія

Favbet: (перемога України 10,00 – нічия 8,10 – перемога Бразилії 1,18)

Зазначимо, матч Україна – Бразилія відбудеться у Ташкенті. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися цю гру безкоштовно у прямому ефірі.

Нагадаємо, ЧС-2024 з футзалу проходить у трьох містах Узбекистану: Ташкенті, Андіжані та Бухарі. Збірна України вийшла на турнір, успішно виступивши у європейській кваліфікації.

Синьо-жовті на Мундіалі пробилися у плей-оф, посівши друге місце у групі С, де також грали Аргентина, Ангола та Афганістан. Наша команда поступилася Аргентині з рахунком 1:7, потім знищила Анголу — 7:2, після чого обіграла Афганістан — 4:1. У 1/8 фіналу українці пройшли Нідерланди — 3:1, а у чвертьфіналі — здолали Колумбію з рахунком 9:4.