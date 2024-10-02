Сборная Украины дала бой Бразилии в полуфинале ЧМ-2024 по футзалу (видео)

Сине-желтые были близки к финалу

В среду, 2 октября, в Ташкенте (Узбекистан) состоялся полуфинал чемпионата мира по футзалу Украина — Бразилия. Сине-желтые преодолели тернистый путь, чтобы выйти в 1/2 финала Мундиаля.

Встреча, проходившая на Humo Arena, завершилась со счетом 3:2 в пользу Бразилии. Об этом сообщает "Телеграф".

Сине-желтые в первом тайме удивили пятикратных чемпионов мира, играя на равных против именитых соперников. Невероятно, но именно украинцы лидировали после первого периода благодаря суперголу Чернявского. Все изменилось в начале второй половины, когда бразильцы забили два быстрых гола. Сине-желтые не отчаялись и усилиями Корсуна сравняли счет. Тем не менее именно бразильцы добыли победу, благодаря перебору фолов у украинцев — за 4 минуты до окончания игрового времени 10-метровый реализовал Диего.

Полное видео матча Украина - Бразилия

Добавим, что в финале Бразилия сыграет против победителя "дуэли" Аргентина — Франция. Решающая игра, как и матч за третье место, состоится 6 октября. К слову, лучшим результатом сборной Украины на чемпионатах мира является 4-е место на Мундиале-1996. Нынешний главный тренер Сине-желтых Александр Косенко играл в том звездном составе.

Напомним, ЧМ-2024 по футзалу проходит в трех городах Узбекистана: Ташкенте, Андижане и Бухаре. Сборная Украины вышла на турнир, успешно выступив в европейской квалификации.

Сине-желтые на Мундиале пробились в плей-офф, заняв второе место в группе С, где также играли Аргентина, Ангола и Афганистан. Наша команда без шансов уступила Аргентине со счетом 1:7, затем уничтожила Анголу — 7:2, после чего обыграла Афганистан — 4:1. В 1/8 финала украинцы прошли Нидерланды — 3:1, а в четвертьфинале — одолели Колумбию со счетом 9:4.