Збірна України дала бій Бразилії у півфіналі ЧС-2024 з футзалу (відео)

Синьо-жовті були близькі до фіналу

У середу, 2 жовтня, у Ташкенті (Узбекистан) відбувся півфінал чемпіонату світу з футзалу Україна – Бразилія. Синьо-жовті подолали тернистий шлях, щоб вийти до 1/2 фіналу Мундіалю.

Зустріч, що проходила на Humo Arena, завершилася з рахунком 3:2 на користь Бразилії. Про це повідомляє "Телеграф".

Синьо-жовті у першому таймі здивували п’ятиразових чемпіонів світу, граючи на рівних проти іменитих суперників. Неймовірно, але саме українці лідирували після першого періоду завдяки суперголу Чернявського. Все змінилося на початку другої половини, коли бразильці забили два швидкі голи. Синьо-жовті не зневірилися і зусиллями Корсуна зрівняли рахунок. Проте саме бразильці здобули перемогу завдяки перебору фолів в українців — за 4 хвилини до закінчення ігрового часу 10-метровий реалізував Дієго.

Повне відео матчу Україна — Бразилія

Додамо, що у фіналі Бразилія зіграє проти переможця "дуелі" Аргентина — Франція. Вирішальна гра, як і матч за третє місце, відбудеться 6 жовтня. До речі, найкращим результатом збірної України на чемпіонатах світу є 4 місце на Мундіалі-1996. Головний тренер Синьо-жовтих Олександр Косенко грав у тому зірковому складі.

Нагадаємо, ЧС-2024 з футзалу проходить у трьох містах Узбекистану: Ташкенті, Андіжані та Бухарі. Збірна України вийшла на турнір, успішно виступивши у європейській кваліфікації.

Синьо-жовті на Мундіалі пробилися до плей-оф, посівши друге місце у групі С, де також грали Аргентина, Ангола та Афганістан. Наша команда без шансів поступилася Аргентині з рахунком 1:7, потім знищила Анголу — 7:2, після чого обіграла Афганістан — 4:1. У 1/8 фіналу українці пройшли Нідерланди — 3:1, а у чвертьфіналі — здолали Колумбію з рахунком 9:4.