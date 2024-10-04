Украина - Франция: где и когда бесплатно смотреть матч за "бронзу" на ЧМ-2024 по футзалу

Украинцы во второй раз в истории сразятся за медаль ЧМ

В воскресенье, 6 октября, сборная Украины в малом финале сыграет с Францией на чемпионате мира-2024 по футзалу в Узбекистане. На сайте "Телеграф" будет доступна прямая видеотрансляция матча Украина — Франция.

В прямом эфире в Украине игру национальной сборной против французов бесплатно покажут: телеканал "Суспільне Спорт"; местные телеканалы "Суспільного"; диджитал-платформа "Суспільне Спорт"; YouTube-канал "Суспільне Спорт". Об этом сообщает "Телеграф".

Матч Украина — Франция состоится в Ташкенте, начало встречи в 15:30 по киевскому времени. Добавим, что Сине-желтые ни разу не выигрывали медали на таком уровне. Лучшим результатом нашей команды является 4-е место на ЧМ-1996.

Напомним, ЧМ-2024 по футзалу проходит в трех городах Узбекистана: Ташкенте, Андижане и Бухаре. Сборная Украины вышла на турнир, успешно выступив в европейской квалификации.

Сине-желтые на Мундиале пробились в плей-офф, заняв второе место в группе С, где также играли Аргентина, Ангола и Афганистан. Наша команда без шансов уступила Аргентине со счетом 1:7, затем уничтожила Анголу — 7:2, после чего обыграла Афганистан — 4:1. В 1/8 финала украинцы прошли Нидерланды — 3:1, а в четвертьфинале — одолели Колумбию со счетом 9:4. В полуфинале Сине-желтые дали бой бразильцам, но выйти в финал не смогли (2:3).