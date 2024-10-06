Украина - Франция: прямая видеотрансляция матча за "бронзу" ЧМ-2024 по футзалу

Сине-желтые пытаются выиграть медаль на Мундиале

В воскресенье, 6 октября, сборная Украины по футзалу проведет поединок за 3-е место на чемпионате мира-2024 в Узбекистане. Сине-желтые накануне не сумели выйти в финал.

Прямая видеотрансляция матча Украина — Франция будет доступна на "Суспільне Спорт". Поединок начнется в 15:30 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция матча за "бронзу" ЧМ-2024 по футзалу Украина — Франция

Игра Украина — Франция состоится в Ташкенте. Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть этот поединок в прямом эфире в Украине, а также делился прогнозом букмекеров на єту "дуэль".

Напомним, ЧМ-2024 по футзалу проходит в трех городах Узбекистана: Ташкенте, Андижане и Бухаре. Сборная Украины вышла на турнир, успешно выступив в европейской квалификации.

Сине-желтые на Мундиале пробились в плей-офф, заняв второе место в группе С, где также играли Аргентина, Ангола и Афганистан. Наша команда без шансов уступила Аргентине со счетом 1:7, затем уничтожила Анголу — 7:2, после чего обыграла Афганистан — 4:1. В 1/8 финала украинцы прошли Нидерланды — 3:1, а в четвертьфинале — одолели Колумбию со счетом 9:4. В полуфинале Сине-желтые дали бой бразильцам, но выйти в финал не смогли (2:3).