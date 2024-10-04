Україна — Франція: де і коли безкоштовно дивитися матч за "бронзу" на ЧС-2024 з футзалу

Українці вдруге в історії зіграють за медаль ЧС

У неділю, 6 жовтня, збірна України у малому фіналі зіграє з Францією на чемпіонаті світу-2024 з футзалу в Узбекистані. На сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція матчу Україна — Франція.

У прямому ефірі в Україні гру національної збірної проти французів безплатно покажуть: телеканал "Суспільне спорт"; місцеві телеканали "Суспільного"; діджитал-платформа "Суспільне Спорт"; YouTube-канал "Суспільне Спорт". Про це повідомляє "Телеграф".

Матч Україна – Франція відбудеться у Ташкенті, початок зустрічі о 15:30 за київським часом. Додамо, що Синьо-жовті жодного разу не вигравали медалі на такому рівні. Найкращим результатом нашої команди є 4-е місце на ЧС-1996.

Нагадаємо, ЧС-2024 з футзалу проходить у трьох містах Узбекистану: Ташкенті, Андіжані та Бухарі. Збірна України вийшла на турнір, успішно виступивши у європейській кваліфікації.

Синьо-жовті на Мундіалі пробилися до плей-оф, посівши друге місце у групі С, де також грали Аргентина, Ангола та Афганістан. Наша команда без шансів поступилася Аргентині з рахунком 1:7, потім знищила Анголу — 7:2, після чого обіграла Афганістан — 4:1. У 1/8 фіналу українці пройшли Нідерланди — 3:1, а у чвертьфіналі — здолали Колумбію з рахунком 9:4. У півфіналі Синьо-жовті дали бій бразильцям, але вийти у фінал не змогли (2:3).