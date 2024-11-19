Поступок Реброва разгневал россиян и восхитил украинцев (видео)

Тренер не стал общаться с прессой на русском

Перед матчем 6 тура Лиги наций УЕФА Албания — Украина состоялись традиционная пресс-конференция. Главный тренер Сине-желтых Сергей Ребров начал мероприятие заявлением об обстрелах украинских городов со стороны России.

Албанский переводчик попросил Реброва повторить все на русском языке, ведь он не понимает украинский. Наставник категорически отказался говорить на русском, передает "Телеграф". В итоге Ребров и форвард Роман Яремчук общались с иностранной прессой на английском.

"No russian", — ответил представитель Украины.

Решение Реброва вызвало восторг среди украинцев. Однако болельщики находятся в недоумении из-за организации пресс-конференции. Фаны критикуют нового пресс-аташе команды Виталия Плецана.

В России решение Реброва отказаться о русского языка вызвало истерику в пропагандистских СМИ.

РосСМИ активизировались после слов Реброва

Напомним, сборная Украины выступает в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам 5 туров украинцы занимают последнее место в квартете. В случае ничьей или поражения украинцы вылетят в дивизион С.

В первом туре Албания обыграла Сине-желтых со счетом 2:1. Затем подопечные Сергея Реброва умудрились проиграть Чехии (2:3). В 3-м туре наша команда добыла победу над Грузией (1:0), а в 4-м — сыграла вничью с чехами (1:1). В 5-м туре украинцы не сумели обыграть Грузию (1:1).