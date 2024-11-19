Вчинок Реброва розгнівав росіян та захопив українців (відео)

Тренер не став спілкуватися з пресою російською

Перед матчем 6 туру Ліги націй УЄФА Албанія — Україна відбулася традиційна пресконференція. Головний тренер Синьо-жовтих Сергій Ребров розпочав захід заявою про обстріли українських міст з боку Росії.

Албанський перекладач попросив Реброва повторити все російською мовою, адже він не розуміє української. Наставник категорично відмовився говорити російською, передає "Телеграф". У результаті Ребров та форвард Роман Яремчук спілкувалися з зарубіжною пресою англійською.

"No russian", — відповів представник України.

Рішення Реброва викликало захоплення серед українців. Проте вболівальники не вдоволені організацією пресконференції. Фани критикують нового пресаташе команди Віталія Плецана.

У Росії рішення Реброва відмовитися про російську мову викликало істерику у пропагандистських ЗМІ.

РосЗМІ активізувалися після слів Реброва

Нагадаємо, збірна України виступає у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками 5 турів українці посідають останнє місце у квартеті. У разі нічиєї чи поразки українці вилетять у дивізіон С.

У першому турі Албанія обіграла Синьо-жовтих із рахунком 2:1. Потім підопічні Сергія Реброва примудрилися програти Чехії (2:3). У 3-му турі наша команда здобула перемогу над Грузією (1:0), а в 4-му — зіграла внічию з чехами (1:1). У 5-му турі українці не зуміли обіграти Грузію (1:1).