Усик пожаловался на бороду Фьюри, Тайсон - на крест украинца: страсти вокруг реванша накаляются

Напряжение перед реваншем растет

Команды чемпиона мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО) и экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) решают спорные вопросы накануне реванша. Второй бой между боксерами состоится в субботу, 21 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Главной проблемой стала болезнь одного из судей. Об этом сообщает skysports.

По информации источника, американский судья Фернандо Барбоса заболел. Ему на замену прилетят Стив Вайсфельд и Игнасио Роблес. Команды боксеров разделились во мнении относительно того, кто из этих двух должен работать на поединке.

Еще одной проблемой стала густая борода Тайсона. В команде Усика считают, что она будет смягчать удары. Однако главным условием для бороды боксера является отсутствие щетины, чтобы не было возможности ранить соперника. Поэтому организаторы разрешили Тайсону драться с такой бородой.

В ответ команда Фьюри запретила Усику целовать крест в перерывах между раундами, как это было в первом бою. Команда Фьюри не хочет иметь "посторонний предмет" в любом углу, чтобы устранить любые потенциальные сомнения и уменьшить онлайн-спекуляции.

Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть поединок Усик — Фьюри 2 в Украине, а также делился прогнозом букмекеров на второй бой. В первом поединке Кот раздельным решением судей одолел Цыганского короля.

Неделя шоу Усик — Фьюри 2 стартовала 17 декабря с церемонии официального прибытия боксеров. Александр вновь удивил выбором наряда, а Тайсон прошелся по красной дорожке в спортивном костюме. 18 декабря боксеры провели открытые тренировки, Кот работал под песню Артема Пивоварова, который пел вживую. На следующий день спортсмены пообщались с прессой и устроили 10-минутную дуэль взглядов.