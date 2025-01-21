"Шахтер" - "Брест": букмекеры удивили прогнозом на матч Лиги чемпионов

Горняки имеют неплохие шансы на успех

В среду, 22 января, донецкий "Шахтер" сыграет поединок 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25 против французского "Бреста". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" — "Брест".

По мнению букмекеров, шансы команд в этом противостоянии практически равны. Об этом сообщает Favbet.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Шахтер" — "Брест":

Favbet: (победа "Шахтера" 2,72 — ничья 3,45 — победа "Бреста" 2,63)

William Hill: (2,62 — 3,30 — 2,50)

Bwin: (2,65 — 3,30 — 2,60)

Игра "Шахтер" — "Брест" пройдет в Гельзенкирхене (Германия) на "Арене АуфШальке". Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть игру в прямом эфире в Украине.

Напомним, по итогам шести туров Лиги чемпионов "Шахтер" набрал 4 очка. В первом туре дончане не сумели победить "Болонью" (0:0), а во втором — без шансов уступили "Аталанте" (0:3). Затем Горняки проиграли "Арсеналу" (0:1), после чего победили "Янг Бойз" (2:1). В 5-м туре дончане проиграли ПСВ (2:3), после чего не сумели дать бой "Баварии" (1:5).

Отметим, в кампании 2024/25 УЕФА изменил формат всех еврокубков. В плей-офф ЛЧ по итогам 8 туров выйдут 24 из 32 команд. "Шахтер" попал на турнир напрямую, победив в чемпионате Украины прошлого сезона.