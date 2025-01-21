"Шахтар" — "Брест": букмекери здивували прогнозом на матч Ліги чемпіонів

Гірники мають непогані шанси на успіх

22 січня донецький "Шахтар" зіграє поєдинок 7-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 проти французького "Бреста". "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — "Брест".

На думку букмекерів, шанси команд у цьому протистоянні практично рівні. Про це повідомляє Favbet.

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Шахтар" — "Брест":

Favbet: (перемога "Шахтаря" 2,72 — нічия 3,45 — перемога "Бреста" 2,63)

William Hill: (2,62 — 3,30 — 2,50)

Bwin: (2,65 — 3,30 — 2,60)

Гра "Шахтар" — "Брест" пройде в Гельзенкірхені (Німеччина) на "Арені АуфШальке". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитись гру у прямому етері в Україні.

Нагадаємо, за підсумками шести турів Ліги чемпіонів "Шахтар" набрав 4 очки. У першому турі донеччани не зуміли перемогти "Болонью" (0:0), а в другому без шансів поступилися "Аталанті" (0:3). Потім Гірники програли "Арсеналу" (0:1), після чого перемогли "Янг Бойз" (2:1). У 5-му турі донеччани програли ПСВ (2:3), після чого не зуміли дати бій "Баварії" (1:5).

Зазначимо, у кампанії 2024/25 УЄФА змінив формат усіх єврокубків. У плей-оф ЛЧ за підсумками 8 турів вийдуть 24 із 32 команд. "Шахтар" потрапив на турнір безпосередньо, перемігши у чемпіонаті України минулого сезону.