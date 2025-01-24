"Боруссія" Д — "Шахтар": де і коли дивитись вирішальний матч Ліги чемпіонів

Донецький клуб, ймовірно, проведе свій останній матч у єврокубках

У середу, 29 січня, донецький "Шахтар" зіграє проти "Боруссії" Д у рамках 8-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА. Гірники перебувають за крок від вильоту з турніру.

У прямому етері в Україні матч "Боруссія" Д — "Шахтар" покаже медіасервіс Megogo. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Зустріч відбудеться у Дортмунді (Німеччина) на стадіоні "BVB-Штадіон". Початок гри – о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція гри "Боруссія" Д "Шахтар" буде доступна на Megogo за підписками: "Спорт", "Максимальна" або "Максимальна + благодійність". Вартість пробної передплати – від 69 грн.

Нагадаємо, за підсумками семи турів Ліги чемпіонів "Шахтар" набрав 7 очок, наблизившись до зони плей-оф. У першому турі донеччани не зуміли перемогти "Болонью" (0:0), а в другому без шансів поступилися "Аталанті" (0:3). Потім Гірники програли "Арсеналу" (0:1), після чого перемогли "Янг Бойз" (2:1). У 5-му турі донеччани програли ПСВ (2:3), після чого не зуміли дати бій "Баварії" (1:5). У 7-му турі донеччани обіграли "Брест" (2:0).

Зазначимо, у кампанії 2024/25 УЄФА змінив формат усіх єврокубків. У плей-оф ЛЧ за підсумками 8 турів вийдуть 24 із 32 команд. "Шахтар" потрапив на турнір безпосередньо, перемігши у чемпіонаті України минулого сезону.