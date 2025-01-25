"Боруссія" Д — "Шахтар": букмекери не вірять у Гірників

Гірникам пророкують поразку та виліт з турніру

У середу, 29 січня, "Шахтар" зіграє завершальний поєдинок основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 проти "Боруссії" Д. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Боруссія" Д — "Шахтар".

На думку букмекерів, у Гірників практично немає шансів на успіх у цьому протистоянні. Про це повідомляє Favbet.

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Боруссія" Д — "Шахтар":

Favbet: (перемога "Боруссії Д" 1,41 — нічия 5,30 — перемога "Шахтаря" 6,90)

William Hill: (1,36 — 5,00 — 7,00)

Bwin: (1,38 — 5,25 — 7,25)

Зустріч "Боруссія" Д — "Шахтар" відбудеться у Дортмунді (Німеччина) на стадіоні "BVB-Штадіон". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися матч в Україні.

Нагадаємо, за підсумками семи турів Ліги чемпіонів "Шахтар" набрав 7 очок, наблизившись до зони плей-оф. У першому турі донеччани не зуміли перемогти "Болонью" (0:0), а в другому без шансів поступилися "Аталанті" (0:3). Потім Гірники програли "Арсеналу" (0:1), після чого перемогли "Янг Бойз" (2:1). У 5-му турі донеччани програли ПСВ (2:3), після чого не зуміли дати бій "Баварії" (1:5). У 7-му турі донеччани обіграли "Брест" (2:0).

Зазначимо, у кампанії 2024/25 УЄФА змінив формат усіх єврокубків. У плей-оф ЛЧ за підсумками 8 турів вийдуть 24 із 32 команд. "Шахтар" потрапив на турнір напряму, перемігши у чемпіонаті України минулого сезону.