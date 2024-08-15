Житло у розстрочку: наскільки подорожчають квартири у 2024-му році

Через зростання цін покупцям рекомендують подумати про покупку житла у розстрочку

Купівля житла у Києві продовжує залишатися нездійсненною мрією для багатьох українців. Але така ситуація спостерігається не лише у столиці. У середньому 65% всіх операцій із купівлі житла на первинному ринку проводиться на умовах розстрочки. Ще близько 30% купують за повну вартість,

Про це "Телеграфу" повідомила директор з продажу будівельної компанії Gazda Маріанна Бігунець. За її даними, 5%, що залишилися, купують за допомогою іпотеки за державною програмою "єОселя" та спільних іпотечних програм банків і девелоперів.

Як розповіла експерт, до 24 лютого 2022 року в розстрочку купували 35-40% житла, що продається, купівля нерухомості за повну вартість перевищувала 50% продажів, частка іпотеки становила 10-15%.

— Потенційні покупці відчувають невпевненість та відчувають зростання цін на житло – за підсумками 2024 року його вартість на первинному ринку може зрости на 30%. А завдяки розстрочці громадянин може, по-перше, придбати житло за мінімального першого внеску (від 10% до 30% вартості квартири або, наприклад, таунхауса) та з фіксацією ціни, що убереже його заощадження від знецінення. А по-друге, його щомісячні витрати на обслуговування розстрочки залежно від вартості житла та суми першого внеску не перевищать 36-55 тис. грн, — аргументує зростання популярності розстрочки у покупців фахівець.

У поточному році найчастіше у розстрочку виплат купують 1- і 2-кімнатні квартири площею від 40 до 60 квадратних метрів і смартквартири площею до 30 "квадратів", за програмами терміном на три роки з початковим внеском від 10% до 30% і фіксацією ціни.

За словами Маріанни Бігунець, при першому внеску 30% вартості будинку (або 2-кімнатної квартири площею 60 кв. м) при терміні до трьох років і ціні в 2-3 млн грн платежі на місяць складуть від 36 до 55 тисяч гривень. Перший платіж становитиме від 700 тис. до 1 млн грн.

Як стверджує фахівець, зараз найдорожчими містами за рівнем цін на первинному ринку є Київ, Львів, Ужгород та Одеса. У цих містах середня вартість квадратного метра в залежності від стадії будівництва, класу об’єкту площі квартири варіюється від 42 до 47 тис. грн.

Як вибрати програму розстрочки?

Фахівець дала кілька порад щодо вибору програми розстрочки:

насамперед, варто переконатися у найголовнішому: наскільки активно йде будівництво того чи іншого ЖК, котеджного містечка, чи дотримується девелопер задекларованих термінів зведення, чи не має потенційно "обтяжливих" обставин, які можуть йому заважати продовжувати будівництво (судові рішення, "аритмія" будівництва) тощо;

акредитовано чи девелопера (його окремий проект) до участі у державній іпотечній програмі "єОселя" або наявні спільні з комерційними банками іпотечні програми (банківська акредитація — це додаткова гарантія покупцю у безпеці придбання квартири або таунхауса);

покупець повинен ретельно врахувати існуючі військові, економічні та індивідуальні ризики (йде війна і громадянин може вступити до лав ЗСУ);

бажано обирати житло, що відповідає фінансовим можливостям платити за розстрочкою без шкоди сімейному бюджету (щомісячний платіж не повинен перевищувати 50% від сукупного щомісячного доходу сім’ї);

при виборі програми розстрочки дуже корисно буде орієнтуватися на загальні тренди-умови програм розстрочки і ретельно вивчати запропоновану девелопером угоду, щоб уникнути небажаних переплат (насамперед йдеться про можливість фіксації ціни).

Зауважимо, що за нинішніх умов не продаються також елітні будинки під столицею. Наприклад, один із таких не можуть продати вже три роки і просять за нього майже 150 млн грн.