Німеччина – Данія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Євро-2024

Господарі ЧЄ-2024 приймуть данців

У суботу, 29 червня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу пройдуть стартові два матчі 1/8 фіналу. В одному з поєдинків Німеччина прийме Данію.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Німеччина — Данія. Зустріч відбудеться у Дортмунді на "BVB-Штадіоні", початок — о 22:00 за київським часом.

Німеччина — Данія — початок о 22:00 (оновлюється)

Збірна Німеччини зіграє за вихід у плей-оф із наймиролюбнішою командою, яка на цьому турнірі грала лише внічию. З такими результатами данці розраховують пройти німців, довівши гру до серії пенальті, де у фаворитів стільки ж шансів, як в аутсайдерів.

Зазначимо, матч Німеччина — Данія покажуть в Україні по ТБ. Додамо, що букмекери вважають німців однозначними фаворитами зустрічі.

Нагадаємо, збірна Німеччини виграла квартет А на ЧЄ-2024, обігравши Шотландію (5:1), Угорщину (2:0), а також зігравши внічию зі Швейцарією (1:1). Данці, у свою чергу, стали другим у групі С, тричі зігравши внічию: зі Словенією (1:1), Сербією (0:0) та Англією (1:1). Ознайомитись з розкладом та результатами всіх матчів чемпіонату Європи-2024 з футболу можна на сайті "Телеграф".