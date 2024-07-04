Іспанія – Німеччина: онлайн-трансляція чвертьфіналу Євро-2024

Великий матч відбудеться у Штутгарті

У п’ятницю, 5 липня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу відбудеться велика гра. Збірна Іспанії зіграє з Німеччиною за місце у півфіналі турніру.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Іспанія — Німеччина. Гра відбудеться у Штутгарті на однойменній арені, початок о 19:00 за київським часом.

Іспанія — Німеччина — початок о 19:00 (оновлюється)

Обидві збірні є головними фаворитами та на перемогу в турнірі. Востаннє команди зустрічалися між собою на груповому етапі чемпіонату світу з футболу-2022 у Катарі. Та гра завершилася з рахунком 1:1.

Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитись гру Іспанія — Німеччина у прямому ефірі в Україні, а також ділився прогнозом букмекерів на матч.

Нагадаємо, збірна Іспанії на Євро-2024 виграла свою групу, обігравши Хорватію (3:0), Італію (1:0) та Албанію (1:0). У першому раунді плей-оф Фурія Роха впоралася з Грузією (4:1).

Збірна Німеччини виграла на турнірі квартет А, обігравши Шотландію (5:1), Угорщину (2:0), а також зігравши внічию зі Швейцарією (1:1). У 1/8 фіналу німці зламали опір Данії (2:0). Ознайомитись з розкладом та результатами всіх матчів чемпіонату Європи-2024 з футболу можна на сайті "Телеграф".